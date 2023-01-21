В Уфе при столкновении двух легковушек пострадали пять человек, в том числе ребенок

Фото: Отдел ГИБДД по Уфе

В минувшую пятницу вечером, 20 января, в восьмом часу вечера в Уфе на улице Богдана Хмельницкого произошла авария с пострадавшими. По данным отдела ГИБДД по Уфе, столкнулись «Volkswagen Polo» и «Hyundai Accent».

По предварительным данным, 52-летний водитель «Volkswagen Polo» столкнулся со встречным «Hyundai Accent» под управлением 21-летнего молодого человека. В результате ДТП пострадали все, кто находился в корейской легковушке. Травмы получил как сам водитель, так и его пассажиры: две девушки 20 и 19 лет, женщина 35 лет и девятилетний мальчик. Все они обратились за медицинской помощью и после ее оказания были отпущены домой.

Теперь в причинах ДТП с пятью пострадавшими разбираются сотрудники Госавтоинспекции.