Во время визита в Беларусь Хабиров предложил локализовать в Башкирии производство одежды

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне отправился с официальным визитом в Беларусь. Там он провел рабочую встречу с премьер-министром дружественной страны Романом Головченко и посетил несколько предприятий в Гомеле. На одном из них, швейной фабрике «Коминтерн», глава региона ознакомился с продукцией, которая в основном, продается в России.

Пройдясь в компании с гендиректором предприятия по цехам, Хабиров озвучил перспективы развития сотрудничества между башкирским и белорусским бизнесом. В частности, глава Башкирии предложил «локализовать» в республике производство одежды от фабрики «Коминтерн».

- Мы пока присматриваемся друг к другу. Я предложил рассмотреть руководителю предприятия вопрос локализации производства в нашей республике. Пока надо шире открыть наш рынок для белорусских костюмов, особенно сейчас, когда многие западные компании отказались поставлять нам свою одежду, - цитирует Радия Хабирова пресс-служба главы республики.