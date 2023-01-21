Облачно и без осадков: погода в Уфе и Башкирии на воскресенье, 22 января

Фото: Рустем Ахунов

В предстоящее воскресенье, 22 января 2023 года, в Башкирии ожидается умеренная зимняя погода. По прогнозу Башгидрометцентра в республике без существенных осадков при юго-западном ветре, который будет переходить на северный умеренный.

В ночь с субботы на воскресенье в республике прогнозируется температура воздуха ночью -12, 17 градусов Цельсия. Местами сильно похолодает до -20, -25 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -5, -10 градусов Цельсия. В горных районах ожидается резкое потепление до 0 градусов.

В Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем -8, -12 градусов Цельсия, к вечеру похолодает до -10, -14 градусов. Осадков в воскресный день не ожидается.