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НовостиПроисшествия21 января 2023 11:29

В Уфе при столкновении двух грузовиков пострадал мужчина

ДТП произошло в минувшую пятницу на улице Веерной
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе

В пятницу, 20 января, около 15 часов напротив дома №70 по улице Веерной в Уфе столкнулись два КамАЗа. Как сообщают в отделе ГИБДД по Уфе, в результате аварии пострадал один из водителей.

По предварительным данным, 36-летний водитель, управляя грузовиком следовал по местному проезду со стороны трассы М5. Поворачивая на улицу Елизаветы Глинки он столкнулся с другим КамАЗом, следовавшем во встречном направлении. В результате ДТП пострадал 53-летний водитель встречного большегруза.

Как отметили в отделе ГИБДД по Уфе, после оказания медицинской помощи водителя отпустили домой. Сейчас причины и обстоятельства ДТП изучают сотрудники дорожной полиции.