В Башкирии в утренних пожарах погибли два человека

Фото: МЧС по Башкирии

Сразу в двух районах республики сегодня, 21 января, произошли пожары в частных домах, в которых погибли люди. По данным МЧС по Башкирии, ЧП произошли в Дюртюлинском и Туймазинском районах.

Первое сообщение о возгорании в частном доме поступило в диспетчерскую из деревни Нижнеалькашево в Дюртюлинском районе. Как сообщили в пресс-службе экстренного ведомства, загорелся частный дом на улице Советская. По прибытии сотрудники пожарной охраны потушили пламя и обнаружили тело 58-летнего мужчины.

Еще один пожар произошел в частном доме на улице Центральная в деревне Кандры-Кутуй в Туймазинском районе Башкирии. В ходе тушения пожара сотрудники пожарной охраны нашли тело 62-летнего местного жителя. Пожар потушили сотрудники госкомитета по ЧС и МЧС по Башкирии.

На месте обоих пожаров работают следственно-оперативные группы и дознаватели МЧС по Башкирии.