Путин наградил медалью Суворова участника СВО из Башкирии Игоря Курбанова

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По информации официального телеграм-канала башкирских добровольческих батальонов, участвующих в специальной военной операции на Украине, одного из бойцов наградили медалью Суворова.

Президент России Владимир Путин подписал Указ, согласно которому за смелость, решительность и отвагу при выполнении боевых задач медалью имени Суворова был награжден Игорь Курбанов из Башкирии. Он служит замкомандира отделения, наводчиком-оператором в 6-й роте батальона имени Доставалова.

Отмечается, что это первая государственная награда, которой удостоили бойца башкирского добровольческого батальона имени Доставалова.