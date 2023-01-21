Башкирский поезд «Легенда Урала» временно продлят до Магнитогорска

Фото: АО БППК

Туристический поезд «Легенда Урала» до конца января 2023 года будет ходить по маршруту Уфа-Новоабзаково-Магнитогорск.

В «Башкортостанской пригородной пассажирской компании» сообщают, что экспресс «Легенда Урала», ранее курсировавший от Уфы до горнолыжного курорта Новоабзаково продлят до Магнитогорска. Поезд будет останавливаться на станции Ташбулатово, откуда любители активного зимнего отдыха смогут добраться до горнолыжного курорта «Банное».

Как пояснили в компании, «Легенда Урала» в рамках пилотного проекта 28 и 29 января 2023 года будет доезжать до Магнитогорска.

Расписание движения пригородных поездов от станции «Уфа» 28 и 29 января:

№77481/7482 - 7496/7495 Уфа (отпр. 07:08) - Новоабзаково (приб. 13:13, отпр. 13:21) - Магнитогорск (приб. 14:15).

От станции «Магнитогорск»:

№7498/7497 - 7498/7497 Магнитогорск (отпр. 16:15) – Ташбулатово (приб. 16:56, отпр.16:57) - Новоабзаково (приб. 17:20, отпр.17:25) – Уфа (приб. 23:17).

Время движения поездов местное.