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НовостиПроисшествия21 января 2023 6:00

В Башкирии на городской улице столкнулись две легковушки: пострадал пассажир «Лады Калина»

ДТП произошло накануне в Нефтекамске
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В минувшую пятницу, 20 января, в Нефтекамске на улице Автозаводская столкнулись «Лада Калина» и «Рено Меган». Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, отечественной легковушкой управляла 45-летняя местная жительница, а за рулем иномарки находился 63-летний мужчина.

В результате аварии травмы получил 51-летний пассажир отечественного автомобиля. Как пояснили в Госавтоинспекции, по предварительным данным причиной ДТП могло стать нарушение ПДД со стороны водителя «Лада Калина» при выезде со двора на дорогу. Причины и обстоятельства аварии изучают сотрудники дорожной полиции.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии за прошедшие сутки на дорогах республики произошло восемь автомобильных аварий, в которых пострадали 11 человек.