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Уфа получит из Беларуси 40 новых троллейбусов. Об этом в интервью белорусскому новостному агентству «Sputnik» заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель республики отметил, что у региона «неплохо» складывается сотрудничество с Минским автомобильным заводом в плане производства электротранспорта. Основные узлы и комплектующие произведенных в Башкирии троллейбусов, по словам главы, – белорусские агрегаты.

– Надеемся, что к осени 2023 года Уфа получит 40 новых современных троллейбусов, которые олицетворяют современный город, – сказал Радий Хабиров.