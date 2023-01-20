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НовостиСпорт20 января 2023 19:05

«Салават Юлаев» потерпел третье поражение, проиграв «Нефтехимику» 5:2

Уфимцы занимают 6 место в турнирной таблице Восточной конференции
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/hcsalavat

Фото: vk.com/hcsalavat

20 января в Нижнекамске «Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам принесли шайбы Семена Кизимова (9 и 15 минуты), Энтони Камара (4), Сергей Купцов (40) и Евгений Митякин (45). В ворота соперников в составе команды уфимцев забили Иван Дроздов (51) и Данил Алалыкин (59)

В настоящее время «СЮ» занимает в турнирной таблице Восточной конференции шестое место с 63 очками, «Нефтехимик» – девятое (51 очко).

В это воскресенье, 22 января, уфимцы в гостевом матче сыграют с ярославским «Локомотивом».