Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня вечером, 20 января, в Уфе из-за прорыва трубопровода без воды остались сотни граждан. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Орджоникидзевского района Альберт Маликов.

По словам чиновника, коммунальная авария случилась на улице Ульяновых, 31. Из-за нее без холодной воды жители 12 домов по улице Ульяновых и Первомайской. Специалисты предприятия «Уфаводоканал», заверил Маликов, в настоящее время устраняют поломку.

«Уфаводоканал», в свою очередь, сообщил, что на улице Ульяновых, 35 случилась утечка из земли. Из-за ремонта специалистам пришлось отключить водопровод. В связи с этим на улице Ульяновых и Кольцевая, как утверждают представители предприятия, без воды остались восемь жилых, павильон, два административных здания, районный суд и школа.

В своей публикации в социальных сетях предприятие принесло извинения горожанам за временные неудобства.