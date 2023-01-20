В Башкирии энергоснабжающая компания не выплатила своим работникам 7 млн рублей

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В Иглинском районе Башкирии энергоснабжающая компания не выплатила своим работникам более семи миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Согласно версии следствия, компания в период с июля по ноябрь прошлого года не выплачивала жалованье 63 сотрудниками, хотя у предприятия были на это средства. Работникам пришлось обратиться в правоохранительные органы.

Первый замруководителя следственного управления провел личный прием коллектива. После этого состоялись проверки, целью которых было дать правовой оценки действиям руководства компании. Затем было возбуждено и уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».

В итоге положенные сотрудникам предприятия деньги все-таки выплачены. В настоящее время следователи устанавливают финансовое положение компании, допрашивают потерпевших, руководство и работников. Также идет проверка наличия других фактов невыплаты зарплаты и иных выплат.