«Сказал, что это посылка, и убежал»: уфимец подбросил в котокафе коробку с бездомными котятами

Фото: vk.com/catcafeufa

Неприятная история на Рождество произошла в одном из известных уфимских котокафе. Как рассказали администраторы заведения в соцсетях, 7 января к ним зашел мужчина и передал подозрительную коробку, после чего поспешил скрыться. Каково же было удивление сотрудников кафе, когда в коробке они обнаружили пятерых маленьких котят.

- Человек знал, что мы не принимаем кошек, пришел в маске и отдал коробку со словами: «Вам посылка» и убежал. После публикации поста позвонил и спросил: «Понравился ли Вам мой подарок?» Такое поведение ненормально! – возмущаются владельцы котокафе.

В итоге «почтальон» хоть позвонил и пообещал вернуться и забрать котят, естественно, этого не сделал. Забрать бездомышей домой пришлось администратору котокафе, а потом вместе с волонтерами искать им новый дом и хозяев. Пристроить удалось всех, кроме одного котенка. Но хочется верить, что и у этого маленького пушистого комочка будет добрый и любящий хозяин.

- Мы не можем спасать и приютить у себя всех подбрасываемых котят. Все кошки в котокафе привиты, обработаны от паразитов и имеют ветеринарный паспорт. Запустить в кафе посторонних кошек — значит подвергнуть опасности здоровье всех котосотрудников и посетителей. Их жалко, но мы не можем идти ради их спасения на преступную халатность и рисковать здоровьем десятков животных и сотен людей, - подчеркивают владельцы котокафе.