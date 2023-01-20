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НовостиОбщество20 января 2023 12:33

В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом батальона Доставалова Васимом Камаловым

В свое время он принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/rishat_mansurov

Фото: vk.com/rishat_mansurov

Сегодня, 19 января, в Чишминском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции бойцом добровольческого батальона имени Александра Доставалова младшим лейтенантом Васимом Камаловым. Об этом на своей личной стрнацие в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Ришат Мансуров.

Васим Сагитович служил на различных должностях в российских Вооруженных Силах. Ему довелось участвовать в боевых действиях на Северном Кавказе. В период с 2013 года по 2016-й он служил в Таджикистане. В июне прошлого года Камалова призвали в ряды армии, младший лейтенант по контракту служил в батальоне Доставалова.

– Невосполнимую боль утраты понесли родные и близкие. Никакие слова поддержки не смогут облегчить горечь потери, – написал в своей публикации Ришат Мансуров.