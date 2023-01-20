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НовостиПроисшествия20 января 2023 12:00

В Уфе 38-летний грузчик погиб после падения из грузовика

По факту трагедии начато расследование
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 19 января, в Уфе погиб 38-летний грузчик. О трагедии рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.

Происшествие случилось на предприятии во время погрузочно-разгрузочных работ. Пострадавший, находясь в кузове грузового автомобиля, поскользнулся и упал вниз, потеряв при этом сознание. На помощь были вызваны медики, но, к сожалению, спасти рабочего не удалось – он умер прямо в машине скорой помощи.

По факту происшествия начато расследование, в ходе которого буду установлены обстоятельства и причины произошедшего.