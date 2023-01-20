Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии за сутки коронавирусом заразилось 67 человек. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

С начала пандемии COVID-19 заболело 347 216 жителей региона. В настоящее время в ковид-госпиталях лечатся 139 граждан, 97 из них – лица старше 60 лет. В тяжелом состоянии находится девять человек, никому из пациентов не требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

Лечатся от инфекции дом 1 089 граждан Башкирии, 327 человек из этого числа составляю пожилые люди. За сутки было выписано с выздоровлением 59 пациентов, с 2020 года – 340 015.

К счастью, за минувшие 24 часа не было зафиксировано ни одной смерти от инфекции. Всего в республике зарегистрировано 5 973 случая смерти от коронавируса.

В регионе продолжается прививочная кампания. За сутки первый компонент вакцины получили 2 723 человек (всего – 3 555 424), второй – 1 873 (3 375 435).