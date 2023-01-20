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НовостиОбщество20 января 2023 10:45

В Башкирии 21 января похолодает до -27 градусов

Осадков снова не будет
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 21 января, в Башкирии сильно похолодает. Это следует из прогноза, опубликованного пресс-службой МЧС по республике.

По данным синоптиков, жителей региона ожидает малооблачная погода без каких-либо осадков. Будет слабый южный, юго-восточный ветер, его максимальная скорость будет достигать пяти метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся холодной, столбики термометров опустятся до -13,-18°, а местами – до -22,-27°. Днем воздух прогреется до -7,-12°, а в горах – до 0,-5°.

На отдельных участках республиканских автомобильных дорог появится гололедица, видимость из-за отсутствия осадков и других погодных явлений будет хорошей.