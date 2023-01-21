Сел в автобус в другой город: брат пропавшего 3 месяца назад Эльдара Фархатшина рассказал о странных обстоятельствах его исчезновения

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В Башкирии продолжаются поиски 39-летнего жителя Агидели Эльдара Фархатшина, который пропал при таинственных обстоятельствах 3 месяца назад.

Как рассказал родной брат пропавшего Эльмир, вся эта история очень странная. Эльдар после развода жил с родителями. Из-за инвалидности мужчина не мог устроиться на полноценную работу, поэтому трудился на подработках, и все у него было хорошо.

- Эльдар никогда ранее не исчезал так надолго, никого не предупредив. В этот же раз 15 ноября мужчина накинул легкую демисезонную куртку, вышел из дома – вроде как ненадолго, и все. Знаем, что в последний раз его видели в автобусе, который ехал в Нефтекамск. Он там познакомился с мужчиной, договорился с ним даже вечером увидеться, но на встречу уже не пришел, - рассказывает брат пропавшего агидельца.

Сейчас родственники уже написали объявление в полицию и обратились за помощью к поисковикам-волонтерам, но дело движется очень медленно. За это время, по словам близких, сотрудники правоохранительных органов до сих пор не сделали ни распечатку звонков, ни распечатку операций по банковской карте. Однако все до сих пор не теряют надежды увидеть Эльдара живым и невредимым.

- У него есть дочь 12 лет, которая очень скучает по папе. И родители очень переживают за сына. Мы все верим, что Эльдар обязательно найдется, - добавляет брат Эльдара Фархатшина.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Был одет: светло-коричневая куртка, серые джинсы, темно-серые кроссовки, серая шапка.

Если вам что-то известно о местонахождении Эльдара Фархатшина, просим сообщить волонтерам по номеру 8(800)700-54-52 или в полицию.