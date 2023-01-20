В башкирском Бирске водитель Lada Granta сбил 13-летнего школьника

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Бирске водитель легковушки сбил 13-летнего школьника. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Инцидент произошел около трех часов дня на улице Чеверева. На ребенка, который пытался перейти проезжую часть в неположенном месте, совершил наезд 22-летний местный житель за рулем Lada Granta.

Мальчик получил телесные повреждения. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

За последние сутки на дорогах Башкирии произошло еще шесть автоаварий с шестью пострадавшими (два случая столкновения машин и три наезда на пешехода).