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НовостиПроисшествия20 января 2023 9:25

В башкирском Бирске водитель Lada Granta сбил 13-летнего школьника

Ребенок пытался пересечь дорогу в неположенном месте
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Бирске водитель легковушки сбил 13-летнего школьника. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Инцидент произошел около трех часов дня на улице Чеверева. На ребенка, который пытался перейти проезжую часть в неположенном месте, совершил наезд 22-летний местный житель за рулем Lada Granta.

Мальчик получил телесные повреждения. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

За последние сутки на дорогах Башкирии произошло еще шесть автоаварий с шестью пострадавшими (два случая столкновения машин и три наезда на пешехода).