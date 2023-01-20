Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 8:47

Utair 1 февраля запустит прямые авиарейсы из Уфы в Челябинск

Время в пути составит 1 час и 20 минут
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Авиакомпания Utair 1 февраля запустит прямые рейсы из Уфы в промышленный центр Урала – Челябинск

Авиакомпания Utair 1 февраля запустит прямые рейсы из Уфы в промышленный центр Урала – Челябинск

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Авиакомпания Utair 1 февраля запустит прямые рейсы из Уфы в промышленный центр Урала – город Челябинск. Об этом 20 января сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Полеты будут осуществляться дважды в неделю – по средам и пятницам. Пассажиров будут обслуживать самолеты ATR-72. Они вмещают до 70 пассажиров. Время в пути составит 1 час и 20 минут.

Отметим, что из Уфы этой весной планируется запустить прямой авиарейс в Минск. Башкирия, по словам главы республики Радия Хабирова, в случае необходимости готова субсидировать эти полеты.