Utair 1 февраля запустит прямые авиарейсы из Уфы в Челябинск

Авиакомпания Utair 1 февраля запустит прямые рейсы из Уфы в промышленный центр Урала – Челябинск Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Авиакомпания Utair 1 февраля запустит прямые рейсы из Уфы в промышленный центр Урала – город Челябинск. Об этом 20 января сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Полеты будут осуществляться дважды в неделю – по средам и пятницам. Пассажиров будут обслуживать самолеты ATR-72. Они вмещают до 70 пассажиров. Время в пути составит 1 час и 20 минут.

Отметим, что из Уфы этой весной планируется запустить прямой авиарейс в Минск. Башкирия, по словам главы республики Радия Хабирова, в случае необходимости готова субсидировать эти полеты.