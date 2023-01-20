Молодой житель Башкирии хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 66 тыс. рублей

В башкирском городе Нефтекамске 27-летний местный житель хотел воспользоваться интим-услугами и потерял 66 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Нефтекамске 27-летний местный житель хотел воспользоваться интим-услугами и потерял 66 тыс. рублей. Он так хотел провести время с девушкой, что взял кредит в банке. Об этом 20 января сообщило региональное МВД.

Обманутый мужчина рассказал, что решил скрасить свое вечер в компании девушки и нашел в интернете сайт с интим-услугами. Там потерпевший по фото выбрал себе понравившуюся незнакомку и позвонил ей. Она продиктовала адрес, где будет ждать клиента, но, когда он направился по названным координатам, оказалось, что нужного ему дома вообще нет.

– Парень созвонился с девушкой, и она сообщила, что отправляет за ним автомобиль. И якобы пока машина едет, гражданина попросили перечислить деньги за предстоящие услуги в сумме 2 тысячи рублей. После первого перевода незнакомка придумала, что за страховку нужно перевести 12 тысяч рублей. Далее под разными предлогами потерпевшего убедили еще перевести деньги по 25 тысяч рублей. Для этого он уже успел оформить онлайн-кредит в банке, – передали в МВД.

Когда за так и не оказанные услуги мужчина заплатил в сумме уже 66 тыс. рублей – не выдержал уже банк. Представитель организации позвонил ему и сказал, что он переводит деньги на сомнительные счета и, вероятнее всего, связался с мошенниками. Лишь тогда потерпевший опомнился и пошел писать заявление в полицию. МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве.