Экс-начальник пожарной службы в Башкирии получил 13 лет тюрьмы и 65 млн рублей штрафа

фото: прокуратура РБ

В Башкирии 42-летний экс-начальник пожарной службы МЧС по городу Межгорье получил 13 лет тюрьмы и 65 млн рублей штрафа по уголовному делу об особо крупной взятке, злоупотреблении полномочиями и присвоении чужого имущества. Об этом 20 января сообщили в региональных прокуратуре и Следственном комитете.

Подсудимый с апреля 2016 по декабрь 2017 года получил от 68 подчиненных взятки на сумму в 29 млн рублей за общее покровительство и помощь в выдаче системных выплат якобы на дорогостоящее лечение и лекарства без законных оснований. Такую же выплату руководитель пожарной службы организовал и себе.

– Ни сам обвиняемый, ни другие сотрудники не имели медицинских показаний для получения данного вида выплат, а полученные деньги расходовались ими на личные нужды. В результате преступных действий подсудимого МЧС России причинен ущерб на общую сумму свыше 58 млн рублей, – передали в СК РБ.

Фигурант уголовного дела не признал вину в преступлении. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязали выплатить штраф в размере 65 млн рублей. Кроме того, бывшего руководителя пожарной службы лишили звания полковника. На два его банковских счета и автомобиль Subaru Forester наложен арест.