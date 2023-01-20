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НовостиПроисшествия20 января 2023 6:00

В Уфе вынесли приговор мужчине, который пытался ограбить банк с помощью записки

Он проведет в тюрьме ближайшие два года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МВД РБ

фото: МВД РБ

Калининский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, который пытался ограбить офис банка с помощью записки. Об этом 20 января сообщила региональная прокуратура.

Случай произошел в сентябре прошлого года. Целью уфимца стал офис на улице Вологодской. Он зашел в кассу отделения и там, вытащив похожий на гранату предмет, показал сотруднице банка записку с требованием передать ему деньги. Женщина успела нажать тревожную кнопку, после чего грабитель сбежал.

Спустя две недели полиция задержала злоумышленника в его собственной квартире. Против мужчины возбудили уголовное дело о разбое, он признал вину в преступлении. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.