Парламент Башкирии предложил Госдуме повысить предельный возраст госслужащих

Курултай Башкирии предложил повысить предельный возраст госслужащих из категории «руководители» в аппаратах региональных парламентов с 65 до 70 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госсобрание-Курултай Башкирии внес в Госдуму законопроект, который предлагает повысить предельный возраст госслужащих-руководителей в аппаратах региональных парламентов с 65 до 70 лет. Об этом 20 января сообщила пресс-служба заксобрания республики.

По словам спикера Константина Толкачева, ранее федеральный закон повысил предельный возраст для госслужащих аналогичный должностей в аппаратах Совета Федерации, Госдуме и исполнительных органах. Между тем, считает председатель Курултая, «профессиональные компетенции опытных работников востребованы и в законодательных органах власти субъектов».

– Законопроект направлен на сохранение на государственной гражданской службе высококвалифицированных работников аппаратов региональных парламентов, – добавил Толкачев.

Федеральный законопроект прошел предварительное рассмотрение. До 21 февраля комитет Госдумы по региональной политике будет принимать отзывы и предложения по инициативе. В то же время документ уже включили в примерный план работы российского парламента.