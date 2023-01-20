Житель Башкирии попал в больницу после попытки самостоятельно потушить пожар в квартире

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Октябрьском госпитализировали мужчину, который пытался самостоятельно потушить пожар в квартире. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел ночью 20 января в многоквартирном доме по улице Лермонтова. Там в «двушке» на втором этаже загорелась кухня.

– Самостоятельно по лестничному маршу эвакуировались 12 человек. Благодаря правильным и оперативным действиям пожарных в течение 10 минут пожар был локализован и не распространился на соседние квартиры, – передали в экстренном ведомстве.

При попытке самостоятельно потушить пожар пострадал 43-летний мужчина. Бригада скорой помощи доставила его в травматологическое отделение городской больницы №1. Врачи диагностировали пациенту термический ожог обеих ног и правой руки (1,2 степени, 20-25%).

В причинах пожара разбирается дознаватель МЧС.