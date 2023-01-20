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НовостиОбщество20 января 2023 4:25

Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на выходные дни

21 и 22 января в республике будет по-зимнему тепло
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Синоптики башкирского гидрометцентра прогнозируют в республике умеренно теплую погоду в выходные дни, 21 и 22 января

Синоптики башкирского гидрометцентра прогнозируют в республике умеренно теплую погоду в выходные дни, 21 и 22 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики башкирского гидрометцентра прогнозируют в республике умеренно теплую погоду в выходные дни, 21 и 22 января.

Согласно данным специалистов, в регионе обойдется без осадков. Ветер переменных направлений будет слабым.

Как в суббота, так и в воскресенье средняя температура воздуха по Башкирии ночью составит -12,-17°, местами -19,-24°. Днем столбики термометров покажут -5,-10°, а в горных районах и вовсе достигнут нулевой отметки.