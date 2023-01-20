В купелях на Крещение-2023 в Башкирии окунулись 23,5 тыс. человек

фото: МЧС РБ

В купелях на Крещение в 2023 году в Башкирии окунулись 23 504 человека – на 9 487 меньше, чем было в прошлом году. Об этом 20 января сообщило региональное МЧС.

Наибольшее количество окунувшихся зарегистрировано в Уфе – 9740 человек. В башкирской столице число жителей, прошедших православную традицию, оказалось больше показателя 2022 года (8 539).

По данным Управления гражданской защиты, самыми популярными для окунания местами в Уфе стали иордани:

– на реке Белой в районе спорткомплекса «Юность» (окунулись 3 327 человек);

– на озере Солдатском (2 066);

– на реке Уфе в Сипайлово (983).

Всего в Башкирии было открыто 99 купелей, семь из них располагались в Уфе.