В Башкирии за неделю на 8-10% подорожали помидоры и огурцы

В Башкирии за неделю на 8,7% и 10,2% подорожали помидоры и огурцы – до 188 и 140 рублей за килограмм соответственно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за неделю на 8,7% и 10,2% подорожали помидоры и огурцы – до 188 и 140 рублей за килограмм соответственно. Об этом в своем отчете сообщил Башстат, сравнивший цены в магазинах за 9 и 16 января.

За неделю в стоимости также выросли сосиски и сардельки (на 8,2% – до 419 руб.), репчатый лук и мясные консервы для детского питания (на 3,7% – до 30,5 и 1012 руб. соответственно), а также мороженая рыба (на 3,6% – до 201 руб.) и вареная колбаса (на 3,3% – до 403 руб.).

Из подешевевших за неделю продуктов можно отметить разве что черный чай – цена на него снизилась на 3,1% – до 1076 руб.