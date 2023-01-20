Молодую пару из Башкирии обнаружили мертвой в номере московского отеля

На северо-востоке Москвы в одном из отелей по Ярославскому шоссе нашли мертвой молодую пару – в номере скончались 22-летний мужчина и 21-летняя женщина родом из Башкирии

На северо-востоке Москвы в одном из отелей по Ярославскому шоссе нашли мертвой молодую пару – в номере скончались 22-летний мужчина и 21-летняя женщина родом из Башкирии. Об этом 19 января сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что никаких признаков насильственной смерти на телах покойных найдено не было. По предварительным данным экспертом, их смерть наступила около двух дней назад. Сейчас по факту обнаружения трупов проводится проверка.