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НовостиПроисшествия20 января 2023 3:22

Молодую пару из Башкирии обнаружили мертвой в номере московского отеля

Никаких признаков насильственной смерти на телах покойных найдено не было
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На северо-востоке Москвы в одном из отелей по Ярославскому шоссе нашли мертвой молодую пару – в номере скончались 22-летний мужчина и 21-летняя женщина родом из Башкирии

На северо-востоке Москвы в одном из отелей по Ярославскому шоссе нашли мертвой молодую пару – в номере скончались 22-летний мужчина и 21-летняя женщина родом из Башкирии

На северо-востоке Москвы в одном из отелей по Ярославскому шоссе нашли мертвой молодую пару – в номере скончались 22-летний мужчина и 21-летняя женщина родом из Башкирии. Об этом 19 января сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что никаких признаков насильственной смерти на телах покойных найдено не было. По предварительным данным экспертом, их смерть наступила около двух дней назад. Сейчас по факту обнаружения трупов проводится проверка.