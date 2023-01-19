В Башкирии трех глав бюджетных организаций уволили по требованию прокуратуры

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В Шаранском районе Башкирии прокуратура настояла на увольнении трех глав бюджетных организаций. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что руководители районного дома культуры и центральной библиотеки незаконно обеспечили себе премии на общую сумму более 650 тысяч рублей. Еще один глава бюджетного учреждения использовал для заправки своего автомобиля рабочую топливную карту.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Всех троих суд наказал условным сроком. Прокуроры, в свою очередь, внесла в адрес главы администрации муниципалитета представление с требованием рассмотреть вопрос об их увольнении в связи с утратой доверия.

– Во исполнение акта прокурорского реагирования трудовые отношения расторгнуты по вышеуказанному основанию, – заявила региональная прокуратура.