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НовостиОбщество19 января 2023 15:27

99-летняя бабушка из Башкирии связала носки мобилизованным на СВО

Во время Великой Отечественной войны он так же помогала советским солдатам
Михаил ПОРТНОй
Фото: vk.com/erbashkortostan

Фото: vk.com/erbashkortostan

99-летняя Вазига Бадамшина жительница Дюртюлинского района связала носки для мобилизованных в зону специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Бабушка из села Москово изготовила для бойцов несколько пар носков. Вязать их она научилась еще в годы Великой Отечественной войны. Тогда она так же помогала советским солдатам и отправляла на фронт вязаные носочки.

Еще Вазига Бадамшина написала письмо мобилизованным, в котором пожелала им поскорее вернуться домой живыми и невредимыми.

– Вам очень и очень непросто. Хочется хоть чем-то помочь вам. И вот снова вяжу носки для солдат. Каждый носок вяжу с молитвой, с надеждой о помощи Господа. И, тепло моей души и рук помогут вам, – написала бойцам бабушка.