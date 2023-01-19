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НовостиЭкономика19 января 2023 12:35

«Башкиравтодор» намерена обанкротить компания из Москвы

Предприятие задолжало 2,9 млн рублей
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «Башкиравтодор»

Фото: «Башкиравтодор»

Московская компания «Востокинвестпроект» сообщила о наличии признаков банкротства дорожно-строительного предприятия «Башкиравтодор». Соответствующая информация появилась на портале «Федресурс».

Поводом для данного обращения послужило решение республиканского Арбитражного суда. Башкирское предприятие, согласно ему, обязано выплатить компании 2 848 946, 86 рублей. Эта задолженность возникла из-за поставок запчастей для техники «Башкиравтодора».

В своем заявлении «Востокинвестпроект» утверждает, что организация обладает признаками банкротства.

– Это является основанием для введения в отношении должника процедуры наблюдения и утверждения временного управляющего для проведения мероприятий, установленных законом о банкротстве для удовлетворения требований кредиторов, – заявила московская компания.