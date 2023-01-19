В Башкирии мужчина избил собутыльника ложкой

Фото: Рустем АХУНОВ

В Благоварском районе Башкирии мужчина избил собутыльника ложкой. Об этом рассказала пресс-служба Благоварского межрайонного суда.

Было установлено, что обвиняемый, который уже был судим за насилие, решил выпить алкоголя со своим приятелем. В какой-то момент во время застолья между мужчинами возник конфликт, который стремительно перерос в драку. У дебошира оказалась под рукой металлическая ложка, ей он несколько раз ударил своего знакомого по лицу и голове.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий». В суде мужчина свою вину признал и раскаялся. Его приговорили к 180 часам обязательных работ.