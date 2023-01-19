В Башкирии из-за коронавируса умерло еще 2 человека

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии из-за коронавируса умерло еще два человека. Об этом рассказала регионального Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки COVID-19 заразились 69 человек. Таким образом, за все время пандемии заболели инфекцией 347 149 граждан республики, скончалось из-за коварной болезни – 5 973.

В настоящее в ковид-госпиталях региона проходит лечение 131 пациент, в этом числе 86 граждан старше 60 лет. В тяжелом состоянии находится девять жителей Башкирии. Подключение к аппарату искусственной вентиляции, к счастью, из заболевших не требуется никому. Лечатся от инфекции на дому 1 089 человек, среди них 328 пожилых людей.

С 2020 года удалось побороть болезнь 339 956 жителя Башкирии, за прошедшие 24 часа – 75.

В республике продолжается прививочная кампания. За минувшие сутки первый компонент вакцины получили 2 423 человека (всего – 3 552 701), второй – 2 192 (3 373 562).