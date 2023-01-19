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НовостиОбщество19 января 2023 10:46

В Башкирии 20 января ожидаются морозы до -25 градусов

Каких-либо осадков вновь не предвидится
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 20 января, в Башкирии ожидаются морозы до -25 градусов. Это следует из прогноза, опубликованного республиканским МЧС.

По данным специалистов, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер будет юго-восточный и слабый, его максимальная скорость будет достигать пяти метров в секунду.

Грядущая ночь будет холодной, термометры покажут -20,-25°, а в некоторых районах Башкирии – -10,-15°. Днем воздух прогреется до -8,-13°, местами – -3°.

На некоторых участках региональных автодорог метеорологи прогнозируют образование гололедицы. Из-за отсутствия осадков и каких-либо других погодных явлений видимость будет хорошей.