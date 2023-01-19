Семья с ребенком-инвалидом просит власти Башкирии ослабить условия льготной газификации

Дом семьи Каримовых, которым по текущим законам придется ждать льготную газификацию три года // фото: Молодежная газета

Семья Каримовых с ребенком-инвалидом из села Кандры Туймазинского района Башкирии просит власти республики ослабить условиях льготной газификации. Дело в том, что ее предоставлять лишь тем, кто проживает в новом доме больше трех лет. Об этом 18 января сообщила «Молодежная газета».

Семья Каримовых получила земельный участок в 2014 году. Там они долго строили дом, и, чтобы сэкономить, практически все работы выполняли сами: копали траншею под фундамент, месили раствор и клали стены. Процесс затягивало и то, что глава семейства – Бахтияр – работал вахтами на севере.

В 2022 году дом был построен. Осталось только завершить внутреннюю отделку помещений и подключить коммуникации. Чтобы побыстрее перебраться в дом, Каримовы подали заявление на положенный сертификат на газификацию. Но после сбора документом им отказали в льготе – и все из-за того, что по башкирскому законодательства они могут претендовать на бесплатную газификацию только после того как проживут в доме три года.

– А как жить в холодном неотапливаемом доме без газа? – недоумевает Бахтияр Каримов. – Получается, чтобы претендовать на льготную газификацию, я должен вначале купить электрокотел и электроплиту, самые дешевые из которых стоят от 5 и 12 тысяч рублей, сделать электроотопление. А потом через три года, получив сертификат, по новой все приобретать, начиная от газового котла и заканчивая газовой плитой, и затем опять переделывать систему отопления. Это же огромные затраты! Где логика? Что за странная защита интересов льготных категорий населения? Ведь если вначале делать электрическое отопление, то нет никакого смысла в сертификате на газификацию.

Мужчина направил свое обращение на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях и теперь ждет от него ответа.