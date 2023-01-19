В Башкирии выписали штраф двум женщинам, которые изувечили собаку на глазах детей

В Благоварском районе Башкирии суд оштрафовал двух женщин, которые в пьяном состоянии повесили собаку за удавку и закидали ее кирпичами на глазах детей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Благоварском районе Башкирии суд оштрафовал двух женщин, которые в пьяном состоянии повесили собаку за удавку и закидали ее кирпичами на глазах детей. Об этом 19 января сообщила пресс-служба инстанции.

Инцидент произошел 30 сентября прошлого года. Нетрезвые подсудимые увели со двора собаку и накинули на ее шею удавку. Затем пса притащили на заброшенную ферму, где попытались повесить. Из-за пьяного состояния женщины не смогли убить животное. Тем не менее истязательницы стали кидать в собаку кирпичами, а потом оставили ее окровавленную висеть на развалинах здания.

– К великому сожалению, за этим наблюдали несовершеннолетние дети, которые находились рядом, – передали в суде.

Изувеченную собаку удалось спасти местные ветеринарам. Они диагностировали ей рассечения, переломы, ушибы, ссадины, разрывы мягких тканей и сотрясение мозга.

Против живодерок было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Свою вину они признали. Суд приговорил их к штрафу – каждую обязали заплатить по 20 тыс. рублей.