ГИБДД Башкирии 19 января проведет массовые проверки на трассе Самара-Уфа-Челябинск

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 19 января, ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей автобусов. Рейды будут организованы в Туймазинском районе, на 1306-м километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Об этом предупредило начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Проводимые мероприятия будут направлены на профилактику нарушений ПДД среди водителей общественного транспорта, а также повышение безопасности при осуществлении пассажирских перевозок, – объяснил руководитель дорожной полиции.

Сотрудники ГИБДД вместе с транспортным надзором обратят особое внимание на техническое состояние автобусов и соблюдение правил перевозки пассажиров. Кроме того, инспекторы проверят режим труда и отдыха водителей, а также прохождение ими медицинского и технического осмотров.

Начальник Госавтоинспекции призвал пассажиров с пониманием отнестись к рейдам.