В Уфе экс-сотрудника ГИБДД Воронежской области оштрафовали на 3,5 млн рублей

Калининский районный суд Уфы оштрафовал 31-летнего экс-сотрудника ГИБДД Воронежской области на 3,5 млн рублей

Калининский районный суд Уфы оштрафовал 31-летнего экс-сотрудника ГИБДД Воронежской области на 3,5 млн рублей. Мужчина проходил фигурантом по трем уголовным делам: о превышении полномочий, получении взятки и служебном подлоге. Он принимал взятки от «лишенников» за восстановление прав на получение водительского удостоверения. Об этом 19 января сообщили региональные прокуратура и Следственный комитет.

Как пояснили в правоохранительных ведомства, с 2019 по 2021 год подсудимый, будучи инспектором, получал через двоих знакомых посредников из Уфы взятки от граждан, которые были лишены водительских прав, но не сдали их в установленном порядке или не уведомили об их утере дорожную полицию. Из-за этого срок лишения прав течь не начал.

– После перечисления денежных средств инспектор вносил заведомо ложные сведения в информационную базу ГИБДД о начале течения срока лишения права на управление автомобилем и о его окончании, на основании чего взяткодатели были необоснованно допущены до экзамена на получение водительского удостоверения, – передали в СК РБ.

Размер взяток варьировался от 20 до 55 тыс. рублей. Всего за два года подсудимый получил 665 тыс. рублей в качестве незаконного вознаграждения.

Бывший полицейский признал вину в преступлении. Его уволили из ГИБДД. Помимо 3-миллионного штрафа, суд запретил мужчине занимать должности в правоохранительных органах, а также лишил его специального звания.