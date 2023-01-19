Недвижимость «Роскомснаббанка» в Башкирии выставили на торги за 980 млн рублей

«Агентство по страхованию вкладов» выставило на торги недвижимость «Роскомснаббанка», который сейчас находится под конкурсным управлением

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» выставила на торги недвижимость «Роскомснаббанка», который сейчас находится под конкурсным управлением. Общая стоимость лотов составляет около 980 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте АСВ 18 января.

На аукционе представят девять нежилых помещений, которые располагаются в городах Уфе, Октябрьском и Кумертау. Площадь недвижимого имущества, выставленного на продажу, варьируется от 164 до 5 тыс. кв. м. Стоимость самого дорогого лота составляет 602 млн рублей – это помещения в подвале и на четырех этажах здания в 531-м квартале в Кировском районе Уфы.

Торги будут проводиться с 10 мая по 25 июля на площадке «Российского аукционного дома».