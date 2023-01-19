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НовостиПроисшествия19 января 2023 6:04

В Уфе лишенный прав водитель Lada Granta устроил ДТП с пострадавшим

Авария случилась на улице Кирова
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Уфе лишенный прав водитель легковушки устроил ДТП с пострадавшим. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась 18 января на улице Кирова. По предварительным данным, 43-летний уфимец на Lada Granta врезался в попутную Toyota Highlander, за рулем которой сидел 60-летний мужчина.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

– 74-летний пассажир Toyota получил травмы. После оказания медицинской помощи отпущен домой, – передали в Госавтоинспекции.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В ходе разбирательства дорожная полиция выяснила, что водитель Lada ранее был лишен прав за то, что передал управление машиной пьяному человек. На автомобилиста составили административный протокол. Ему грозит штраф в 30 тыс. рублей, арест на 15 суток или обязательные работы на 100-200 часов.