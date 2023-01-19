На выходных температура воздуха в Башкирии поднимется до 0°

В субботу, 21 января, дневная температура воздуха в среднем по Башкирии составит -5,-10°, а в горных районах поднимется до 0 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 21 января, дневная температура воздуха в среднем по Башкирии составит -5,-10°, а в горных районах поднимется до 0°. Ночью похолодает до -11,-16° (местами до -19,-24°). Об этом в своем прогнозе сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

Сегодня, 19 января, в республике обойдется без осадков. Южный ветер будет умеренным. Столбики термометров покажут -7,-12°, в горных районах до -2°. После захода солнца температура воздуха опустится до -14,-19°, (местами -21,-26°).