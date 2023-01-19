В Уфе приостановили определение строителя корпуса геронтологического центра «Именлек»

В Уфе приостановили определение подрядчика, который построит корпус для республиканского геронтологического центра «Именлек» за 364,5 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Уфе приостановили определение подрядчика, который построит корпус для республиканского геронтологического центра «Именлек» за 364,5 млн рублей. На тендер в УФАС Башкирии пожаловалась компания «Корунд». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 18 января.

Как следует из жалобы, заказчик – региональное управление капстроительства – нарушил правительственное постановление и не установил в конкурсной документации все виды и объемы работ по строительству, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц. Кроме того, по мнению «Корунда», заказчику необходимо проработать вопрос с заменой технологического оборудования и материалов в рамках импортозамещения и с учетом увеличения их стоимости.

Компания попросила УФАС РБ обязать заказчика устранить нарушения: либо отменить конкурс на определение подрядчика, либо внести изменения в извещение. Антимонопольная служба рассмотрит обращение фирмы сегодня, 19 января.