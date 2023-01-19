Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 3:11

За 11 месяцев 2022 года в Башкирии умерло 44,5 тыс. человек

Новые данные опубликовал Росстат
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в январе-ноябре 2022 года скончались 44 566 человек – это на 16 975 (или на 27,6%) меньше, чем в аналогичный прошлогодний период

В Башкирии в январе-ноябре 2022 года скончались 44 566 человек – это на 16 975 (или на 27,6%) меньше, чем в аналогичный прошлогодний период

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Башкирии в январе-ноябре 2022 года скончались 44 566 человек – это на 16 975 (или на 27,6%) меньше, чем в аналогичный прошлогодний период. Младенческая смертность тем временем сократилась на 29,4%: за 11 месяцев в республике умерло 144 ребенка в возрасте до одного года (в 2021-м было 204). Данные опубликовал Росстат.

К декабрю в регионе родились 33 211 детей – на 2 925 (или на 8,1%) меньше, чем в прошлом году. Естественная убыль населения в Башкирии составила 11 355 человек (в 2021-м этот показатель был вдвое выше – 25 405).