В Башкирии мужчина может видеться с 5-летней дочкой только благодаря судебным приставам

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В Шаранском районе Башкирии мужчина смог увидеться с 5-летней дочкой только благодаря судебным приставам. Об этом рассказала пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по республике.

Туймазинский межрайонный суд предоставил мужчине каждый день общаться с дочерью по телефону, через мессенджеры и через иные виды связи с 19:00 до 20:00. Также ему позволено видеться с ребенком каждую неделю с ребенком с 10:00 субботы до 20:00 воскресенья в отсутствии мамы в местах, предназначенных для отдыха и развлечения детей, а также у него дома.

– Кроме того папа имеет возможность ежегодно встречаться в день рождения несовершеннолетней девочки на период не менее четырех часов, в отсутствие матери, а по достижению ребенком семи летнего возраста он сможет забирать ее на три дня в период школьных каникул, – поведали служебные приставы.

В свою очередь, маму 5-летннй девочки суд обязал мать не препятствовать установленному судом порядку общения отца с дочерью, а также обязал корректно относиться друг к другу в присутствии дочери, чтобы не подрывать авторитет друг друга и не формировать у дочери негативного мнения о родителях.

Под контролем приставов каждую неделю в субботу мама передает отцу дочь для общения. На следующий день так же под контролем сотрудников ведомства девочка из рук папы возвращается к маме.

– Судебными приставами Шаранского районного подразделения принимаются все необходимые меры для того, чтобы родители ребенка, наконец, то нашли общий язык и позволили видеться девочке с папой без участия третьих лиц, – отметила пресс-служба ФССП.