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НовостиОбщество18 января 2023 19:39

В Башкирии простились с погибшим в СВО Иваном Каншаевым

Его наградили Орденом Шаймуратова посмертно
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/30admraion

Фото: vk.com/30admraion

В Мишкинском районе Башкирии простились с погибшим в ходе специальной военной операции Иваном Каншаевым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

В церемонии прощания приняли участие вице-премьер республики Ирек Сагитов и глава администрации Мишкинского района Павел Трапезников. Проводить в последний путь также пришли родные, друзья, одноклассники и односельчане Ивана Каншаева.

Указом главы Башкирии Радия Хабирова бойца посмертно наградили Орденом генерала Шаймуратова. Награду супруге Иваном Каншаевым вручил заместитель премьер-министра региона Ирек Сагитов.