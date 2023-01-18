Из-за гола и передачи Радулова «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» 2:1 в «Зеленом дерби»

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18 января в Казани «Салават Юлаев» проиграл казанскому «Ак Барсу» 2:1 в нынешнем сезоне «Зеленого дерби» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

У хозяев в ходе встречи голами отличились Александр Радулов (39-я минута) и Артем Лукоянов (44-я). Единственную шайбу за команду гостей на 11 минуте в ворота забросил Алексей Пустозеров.

После своей победы казанский ХК с 64 очками сместил уфимцев в турнирной таблице Восточной конференции с пятой строчки турнирной таблицы Восточной конференции. «СЮ» теперь занимает шестое место с 63 очками.

Следующий матч «Салават Юлаева» состоится в эту пятницу – 20 января. Команда схлестнется в Нижнекамске с «Нефтехимиком».