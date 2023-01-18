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НовостиОбщество18 января 2023 17:02

Хабиров подписал указ, касающийся воинского учета в Башкирии

Недавно он вступил в законную силу
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, касающийся воинского учета в республике. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации региона.

В указе руководитель республики постановил создать комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет муниципальных районов и городских округов Башкирии, а также утвердить основной и резервный составы комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет муниципалитетов республики.

В тексте документа представлен пофамильный список представителей комиссий в каждом муниципальном образовании.