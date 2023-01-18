В Башкирии 2 молочных завода продадут за 1 млрд рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии «Чекмагушмолзавод» и «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» продадут за один миллиард рублей. Об этом рассказали корреспонденты «КоммерсантЪ-Уфа».

Имущество «Чекмагушмолзавода», начальная цена которого составляет 592 миллиона рублей, планируется продать на аукционе в следующем месяце – 17 февраля.

На продажу были выставлены здания на общую сумму 498,84 миллиона рублей, а также земельные участки под ними. Помимо этого, на торги выставлены автомобили суммарной стоимостью 92 миллиона рублей.

Аукцион по продаже имущества «Дюртюлинского комбината молочных продуктов» состоится в конце февраля – 28 числа.

В первый лот по начальной цене 444,6 миллионов рублей вошли главный производственный, административно-бытовой и вспомогательные корпуса, склады, магазин, участок площадью 12 гектаров, оборудование, сети электроснабжения и водоснабжения. Во второй (8,9 миллионов) – семь фургонов для перевозки молока, три цистерны, полуприцеп и трактор.