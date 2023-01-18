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Башкирия вошла в топ-5 лучших регионов России по борьбе с долгостроями. Об этом заявил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

По данным организации, в период с 1 января 2022 года по 1 января 2023-го в России число проблемных объектов сократилось с 2,5 тысяч до 1,2 тысяч.

– Права дольщиков этих объектов уже защищены либо федеральными, либо региональными механизмами. Жители смогут получить либо ключи от квартиры, либо положенные им компенсации, – заявил вице-премьер России, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин.

Гендир фонда отметил, в стране лидерами по снижению числа проблемных объектов являются Московская область (365 объектов), Ленинградская область (133), Краснодарский край (105), Новосибирская область (67) и Башкирия (66).